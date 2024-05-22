Президент Латвии отреагировал на новости о намерениях РФ изменить границы в Балтике

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что сообщения о намерениях России в одностороннем порядке изменить свои границы в Балтийском море, если бы подтвердились, означали бы эскалацию, требующую реакции.

Как сообщает Delfi, пишет "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге после встречи с премьером Эвикой Силиней.

Президент сказал, что любые планы России в одностороннем порядке изменить границы в Балтийском море были бы эскалацией, требующей реакции.

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Ринкевичс отметил, что пока о планах России известно лишь неофициально.

"Сейчас мы углубленно исследуем этот вопрос – и в Риге, и в других странах", – отметил президент.

Напомним, во вторник на сайте правительства заметили проект, свидетельствующий о намерениях РФ объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого хотели изменить географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряют ширину территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов.

Литва после появления новости назвала это провокацией. Финляндия сообщила, что "уточняет детали".

Глава МИД Эстонии предположил, что целью появления этого документа было "посеять смятение".

Днем 22 мая выяснилось, что документ исчез с сайта.