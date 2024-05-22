Міністр оборони Литви вважає провокації РФ у Балтиці "геополітичними конвульсіями"

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що вкидом про нібито плани Росії змінити кордони у Балтійському морі перевіряють реакцію Заходу, та назвав провокації РФ у регіоні "геополітичними конвульсіями" на тлі перетворення Балтики у "внутрішнє море НАТО".

Як повідомляє LRT, про це він сказав у коментарі журналістам після зустрічі з естонським та латвійським колегами у литовському місті Паланга.

Усі три міністри закликали до стриманої реакції на чутки про нібито наміри Росії в односторонньому порядку перекроїти кордони у Балтійському морі та не піддаватися на цю провокацію.

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Кащюнас зауважив, що одностороння заява Росії, що нічим не підкріплюється і не ґрунтується на міжнародному праві, була б нікчемною.

"Думаю, це спроба "виміряти температуру" і спричинити певне сум’яття", – зазначив він.

Литовський міністр пов’язав провокативну поведінку Росії зі зміною балансу сил у Балтійському морі після того, як Фінляндія і Швеція стали членами НАТО.

"Росія розуміє, що зі вступом Фінляндії та Швеції у Північноатлантичний альянс Балтійське море стає "внутрішнім морем НАТО". І це підштовхує її до дивних рішень і провокацій (...) Це такі собі геополітичні конвульсії", – зазначив Кащюнас.

Він припустив, що надалі провокацій може побільшати, але оцінювати їх потрібно "тверезо і ґрунтовно".

Естонський міністр Ханно Певкур сказав, що вбачає у даному епізоді спробу Росії перевірити реакцію союзників.

Нагадаємо, у вівторок журналісти помітили на сайті уряду Росії проєкт, що свідчив про наміри РФ оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.

Для цього хотіли змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

Литва після появи новини назвала це провокацією. Фінляндія повідомила, що "уточнює деталі".

Очільник МЗС Естонії припустив, що метою появи цього документа було "посіяти сум’яття".

Вдень 22 травня з’ясувалося, що документ зник із сайту.