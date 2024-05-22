Министр обороны Литвы считает провокации РФ в Балтике "геополитическими конвульсиями"

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас считает, что вбросом о якобы планах России изменить границы в Балтийском море проверяют реакцию Запада, и назвал провокации РФ в регионе "геополитическими конвульсиями" на фоне превращения Балтики во "внутреннее море НАТО".

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии журналистам после встречи с эстонским и латвийским коллегами в литовском городе Паланга.

Все три министра призвали к сдержанной реакции на слухи о якобы намерениях России в одностороннем порядке перекроить границы в Балтийском море и не поддаваться на эту провокацию.

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Кащюнас отметил, что одностороннее заявление России, которое ничем не подкрепляется и не основывается на международном праве, было бы ничтожным.

"Думаю, это попытка "измерить температуру" и вызвать определенное смятение", – отметил он.

Литовский министр связал провокационное поведение России с изменением баланса сил в Балтийском море после того, как Финляндия и Швеция стали членами НАТО.

"Россия понимает, что со вступлением Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс Балтийское море становится "внутренним морем НАТО". И это подталкивает ее к странным решениям и провокациям (...) Это такие себе геополитические конвульсии", – отметил Кащюнас.

Он предположил, что в дальнейшем провокаций может стать больше, но оценивать их нужно "трезво и основательно".

Эстонский министр Ханно Певкур сказал, что видит в данном эпизоде попытку России проверить реакцию союзников.

Напомним, во вторник на сайте правительства заметили проект, свидетельствующий о намерениях РФ объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Литва после появления новости назвала это провокацией. Финляндия сообщила, что "уточняет детали".

Глава МИД Эстонии предположил, что целью появления этого документа было "посеять смятение".

Днем 22 мая выяснилось, что документ исчез с сайта.