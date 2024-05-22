Прем'єрці Італії не сподобалось, як її уряд бореться з несплатою податків

Італійська прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні розкритикувала запроваджені її ж урядом заходи по боротьбі з ухиленням від сплати податків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.

Раніше цього тижня в урядовому віснику Італії з'явилось повідомлення про повернення практики redditometro, скасованої у 2018 році.

Вона дозволяє податковим органам країни перевіряти розбіжності між задекларованими доходами та стилем життя. Йдеться зокрема про коштовності, страхування життя, володіння кіньми, рахунки за газ і електроенергію, домашніх тварин і витрати на перукарню.

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За даними уряду Італії, ухилення від сплати податків та шахрайство коштують італійській державі від 95 до 100 мільярдів євро щороку.

Сама Мелоні не раз критикувала redditometro і в середу охрестила його "податком Старшого Брата", говорячи про його неприйнятність.

Вона додала, що попросила свого однопартійця, заступника міністра економіки Мауріціо Лео, який і розпорядився відновити redditometro, винести це питання на наступне засідання уряду. "І якщо будуть потрібні зміни, я буду першою, хто про них попросить", – підкреслила прем'єрка Італії.

До критики податкових перевірок долучились і віцепрем'єри уряду Мелоні – лідери коаліційних партій Антоніо Таяні та Маттео Сальвіні. Зокрема Таяні заявив, що redditometro "пригнічує, вторгається в життя людей" замість боротись із несплатою податків.

Опозиційні партії Італії натомість розкритикували владну коаліцію через неузгодженість їхніх кроків, натякаючи на те, що напередодні виборів до Європарламенту три партії, що входять до неї, конкурують між собою.

Нещодавно італійський суспільний мовник RAI скасував дебати між прем'єр-міністеркою та лідеркою опозиційної Демократичної партії Еллі Шляйн через те, що в них не братимуть участь представники інших партій.