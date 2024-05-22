Премьеру Италии не понравилось, как ее правительство борется с неуплатой налогов

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони раскритиковала введенные ее же правительством меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AFP.

Ранее на этой неделе в правительственном вестнике Италии появилось сообщение о возвращении практики redditometro, отмененной в 2018 году.

Она позволяет налоговым органам страны проверять расхождения между задекларированными доходами и стилем жизни. Речь идет в частности о драгоценностях, страховании жизни, владении лошадьми, счетах за газ и электроэнергию, домашних животных и расходах на парикмахерскую.

Реклама:

По данным правительства Италии, уклонение от уплаты налогов и мошенничество стоят итальянскому государству от 95 до 100 миллиардов евро ежегодно.

Сама Мелони не раз критиковала redditometro и в среду окрестила его "налогом Большого Брата", говоря о его неприемлемости.

Она добавила, что попросила своего однопартийца, заместителя министра экономики Маурицио Лео, который и распорядился восстановить redditometro, вынести этот вопрос на следующее заседание правительства. "И если потребуются изменения, я буду первой, кто о них попросит", – подчеркнула премьер Италии.

К критике налоговых проверок присоединились и вице-премьеры правительства Мелони – лидеры коалиционных партий Антонио Таяни и Маттео Сальвини. В частности Таяни заявил, что redditometro "подавляет, вторгается в жизнь людей" вместо того, чтобы бороться с неуплатой налогов.

Оппозиционные партии Италии зато раскритиковали правящую коалицию из-за несогласованности их шагов, намекая на то, что накануне выборов в Европарламент три партии, входящие в нее, конкурируют между собой.

Недавно итальянский общественный вещатель RAI отменил дебаты между премьер-министром и лидером оппозиционной Демократической партии Элли Шляйн из-за того, что в них не будут участвовать представители других партий.