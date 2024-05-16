Суспільний мовник Італії скасував передвиборчі дебати з Мелоні через відсутність опозиції

Італійський суспільний мовник RAI вирішив скасувати дебати між прем'єр-міністеркою Джорджією Мелоні та лідеркою опозиційної Демократичної партії Еллі Шляйн через те, що в них не братимуть участь представники інших партій.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Дебати між Мелоні, яка очолює ультраправу партію "Брати Італії", та Шляйн, яка є головою найбільшої опозиційної політсили, мали відбутись 23 травня.

Але напередодні наглядовий орган AGCOM заявив, що для дотримання правил неупередженості RAI має запросити на дебати представників інших партій або отримати згоду більшості з них на те, що в дебатах братимуть участь лише Мелоні та Шляйн.

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Пізніше RAI повідомив, що не отримав такої згоди, й без неї мовник "не може планувати жодних дебатів у раніше запропоновані терміни".

Демократична партія Італії висловила жаль щодо цього рішення. Їхня лідерка заявила, що готова до дебатів із прем'єркою "будь-де і будь-коли".

Натомість експрем'єр Італії Джузеппе Конте, який очолює опозиційний "Рух п'яти зірок" – другу за величиною опозиційну партію в Італії, – закликав Мелоні взяти участь у дебатах напередодні виборів до Європарламенту, які відбудуться 8-9 червня.

"Брати Італії" наразі набирають близько 27% голосів виборців, Демократична партія –20%, "Рух п'яти зірок" – 16%. Союзники Мелоні по коаліції, ультраправа партія "Ліга" Маттео Сальвіні та права "Вперед, Італіє", набирають трохи більше 8%.

Нагадаємо, на початку травня журналісти RAI оголосили страйк, протестуючи проти контролю з боку прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні та звинувативши її в намаганні перетворити телеканал на "рупор уряду".