ЗМІ: Посли ЄС схвалили нові санкції через смерть Навального

Постійні представники держав Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі 22 травня погодили нові санкції проти близько 20 людей, відповідальних за смерть російського опозиціонера Алексєя Навального у колонії.

Цю інформацію підтвердили дипломатичні джерела агентства Europa Press, повідомляє "Європейська правда".

Посли ЄС погодили заходи в межах режиму санкцій за порушення прав людини в Росії, розширивши таким чином санкції, вже затверджені в березні проти 33 представників російської політичної, судової і пенітенціарної системи.

Заходи будуть остаточно схвалені наступного понеділка, 27 травня, на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, уточнює Europa Press.

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У лютому вісім країн ЄС звернулися до глави зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепа Борреля з проханням накласти санкції на російських прокурорів, суддів і співробітників пенітенціарних установ у зв'язку зі смертю Навального.

Як відомо, Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу.

Західні держави поклали відповідальність за смерть росіянина на правителя Росії Владіміра Путіна. Водночас розвідувальні служби США вважають, що Путін, ймовірно, не наказував убити опозиційного політика.