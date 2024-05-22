СМИ: Послы ЕС одобрили новые санкции из-за смерти Навального

Постоянные представители государств Европейского Союза на встрече в Брюсселе 22 мая согласовали новые санкции против около 20 человек, ответственных за смерть российского оппозиционера Алексея Навального в колонии.

Эту информацию подтвердили дипломатические источники агентства Europa Press, сообщает "Европейская правда".

Послы ЕС согласовали меры в рамках режима санкций за нарушение прав человека в России, расширив таким образом санкции, уже утвержденные в марте против 33 представителей российской политической, судебной и пенитенциарной системы.

Меры будут окончательно одобрены в следующий понедельник, 27 мая, на встрече министров иностранных дел ЕС, уточняет Europa Press.

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В феврале восемь стран ЕС обратились к главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой наложить санкции на российских прокуроров, судей и сотрудников пенитенциарных учреждений в связи со смертью Навального.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа.

Западные государства возложили ответственность за смерть россиянина на правителя России Владимира Путина. В то же время разведывательные службы США считают, что Путин, вероятно, не приказывал убить оппозиционного политика.