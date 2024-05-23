NYT: Блинкен за то, чтобы разрешить Украине поражать цели в РФ американским оружием

Госдепартамент США под руководством Энтони Блинкена работает над предложением об ослаблении запрета для Украины наносить удары по целям на территории РФ американским оружием.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале New York Times.

По инициативе Государственного департамента в администрации Джо Байдена сейчас идут активные дебаты по ослаблению запрета, чтобы позволить украинцам поражать ракетные и артиллерийские пусковые установки, расположенные непосредственно под границей с Россией, – цели, которые, по словам украинского президента Владимира Зеленского, сделали возможным недавние территориальные достижения Москвы.

Предложение, на котором настаивал госсекретарь Энтони Блинкен после отрезвляющего визита в Киев на прошлой неделе, все еще находится на стадии формирования, и непонятно, сколько его коллег из ближайшего окружения Байдена подписались под ним. По словам официальных лиц, документ еще не был официально представлен президенту, который традиционно является наиболее осторожным.

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Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер отказался комментировать внутренние дискуссии относительно украинской политики, в частности отчет Блинкена после его возвращения из Киева.

Но чиновники, участвовавшие в обсуждении, сказали, что позиция Блинкена изменилась, поскольку россияне открыли новый фронт в войне, что привело к разрушительным последствиям. Российские войска разместили оружие прямо по ту сторону границы с северо-восточной Украиной и нацелили его на Харьков, зная, что в ответ украинцы смогут использовать неамериканские дроны и другие виды вооружений для нанесения ударов.

В течение нескольких месяцев Украина усиливает атаки на российские корабли, нефтяные объекты и электростанции, но делает это в основном с помощью дронов собственного производства, которые не имеют такой мощности и скорости, как американское оружие. И все чаще россияне сбивают украинские беспилотники и ракеты или сбивают их с курса благодаря усовершенствованным методам радиоэлектронной борьбы.

Сейчас растет давление на Соединенные Штаты, чтобы они помогли Украине наносить удары по российским военным объектам, даже если Вашингтон хочет сохранить свой запрет на атаку нефтеперерабатывающих заводов и других объектов российской инфраструктуры с помощью оружия, предоставленного США. Британия, которая обычно идет в ногу с Вашингтоном в вопросах военной стратегии, незаметно сняла свои собственные ограничения, чтобы ее крылатые системы Storm Shadow можно было использовать для более широкой нацеленности на Россию.

Изменение курса может также повлиять на дальнейшую подготовку украинских солдат. До сих пор они тренировались на западном вооружении на полигоне в Германии. Сейчас США также рассматривают возможность отправки своих военных в Украину для обучения, что ранее Байден запрещал.

Сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что Штаты должны позволить Украине вести войну "так, как она считает нужным", комментируя просьбу Киева разрешить удары американским оружием по территории России.

Ранее комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине и разрешить Украине атаковать цели в России.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.

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