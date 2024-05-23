Норвегія забороняє в'їзд для туристів з РФ

Уряд Норвегії ще більше посилює умови в'їзду до країни громадян РФ, якщо метою поїздки є туризм.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні норвезького уряду.

Зміни набувають чинності з 29 травня.

Уряд Норвегії посилив практику видачі віз для росіян навесні 2022 року, і після цього туристичні візи для росіян, як правило, не видаються. Наразі умови в'їзду ще більше посилюються.

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"Рішення про посилення правил в'їзду відповідає норвезькій лінії на те, щоб бути разом із союзниками та партнерами у протидії незаконній загарбницькій війні Росії проти України", – заявила міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель.

Зміна означає, що поліція може відмовляти у в’їзді російським громадянам, на яких поширюється дія оновлених правил.

Громадянам Росії, метою яких є туризм та інші несуттєві поїздки, буде відмовлено у в’їзді при перетині зовнішнього кордону. Посилення стосується як тих, хто має візи, видані Норвегією до посилення візової практики навесні 2022 року, так і тих, хто має візи, видані іншими країнами Шенгенської зони.

Винятки будуть надаватися в окремих випадках, наприклад, для відвідування близьких родичів (батьків, подружжя, співмешканців і дітей), які проживають у Норвегії, а також для громадян Росії, які працюють або навчаються в Норвегії або інших країнах Шенгенської зони.

Нагадаємо, у Норвегії раніше також повідомляли про суд над чоловіком, який запустив безпілотник під час візиту Володимира Зеленського до Осло у грудні.

Протягом осені 2022 року в Норвегії затримали кількох росіян, які здійснювали несанкціоновану зйомку з дрона. Більше читайте у статті: Війна за Арктику чи енергетичні диверсії: чому активізувалися російські шпигуни у Норвегії