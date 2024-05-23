80% жителів ЄС підтримують тіснішу співпрацю у сфері оборони

Абсолютна більшість жителів ЄС хочуть, аби на рівні Євросоюзу посилилася співпраця в оборонній сфері.

Про це свідчить останнє опитування Eurobarometer, чиї дані напередодні публікації оприлюднило видання Politico, пише "Європейська правда".

80% респондентів останнього опитування Eurobarometer заявили, що, згідно з результатами, хочуть посилення співпраці в оборонних питаннях на рівні ЄС.

Крім того, у рамках опитування 74% відповіли, що вважають себе громадянами ЄС – це найвищий зафіксований рівень, який на 2 відсоткові пункти вищий, ніж показували дані 2023 року.

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В межах вивчення громадської думки було опитано 26 399 осіб з 27 країн ЄС.

Як відомо, у наступній Єврокомісії може з’явитися посада комісара з питань оборони. Цю ідею підтримала президентка комісії Урсула фон дер Ляєн, яка переобирається на другий термін.

Главу уряду Польщі Дональд Туск дав зрозуміти, що в разі створення посади комісара ЄС з питань оборони в наступному складі Єврокомісії ця посада може бути цікавою для міністра закордонних справ Радослава Сікорського.

А в березні Європейська комісія представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС, яка передбачає тісне залучення України.