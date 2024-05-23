80% жителей ЕС поддерживают более тесное сотрудничество в сфере обороны

Абсолютное большинство жителей ЕС хотят, чтобы на уровне Евросоюза усилилось сотрудничество в оборонной сфере.

Об этом свидетельствует последний опрос Eurobarometer, чьи данные накануне публикации обнародовало издание Politico, пишет "Европейская правда".

80% респондентов последнего опроса Eurobarometer заявили, что, согласно результатам, хотят усиления сотрудничества в оборонных вопросах на уровне ЕС.

Кроме того, в рамках опроса 74% ответили, что считают себя гражданами ЕС – это самый высокий зафиксированный уровень, который на 2 процентных пункта выше, чем показывали данные 2023 года.

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В рамках изучения общественного мнения было опрошено 26 399 человек из 27 стран ЕС.

Как известно, в следующей Еврокомиссии может появиться должность комиссара по вопросам обороны. Эту идею поддержала президент комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая переизбирается на второй срок.

Главу правительства Польши Дональд Туск дал понять, что в случае создания должности комиссара ЕС по вопросам обороны в следующем составе Еврокомиссии эта должность может быть интересной для министра иностранных дел Радослава Сикорского.

А в марте Европейская комиссия представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС, которая предусматривает тесное привлечение Украины.