У Франції кажуть про зірваний "насильницький інцидент" на шляху олімпійського вогню до Парижа

В МВС Франції заявили про затримання підозрюваного, який міг планувати агресивні дії під час прямування процесії з олімпійським вогнем через місто Бордо.

Про це оголосив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен, пише "Європейська правда".

"Затримано особу, що планувала силові дії під час прямування естафети з олімпійським вогнем через Бордо", – заявив міністр, додавши подяку представникам силових структур, які задіяні до заходів безпеки у зв’язку з Олімпійськими іграми.

Un individu planifiant une action violente lors du passage du relais de la flamme olympique à Bordeaux a été interpellé. Merci aux policiers et plus largement à l’ensemble des agents du ministère @Interieur_Gouv qui sécurisent cette fête populaire avec un professionnalisme et un… https://t.co/GPncdNBhUm Реклама: May 23, 2024

За інформацією BFMTV, прокуратура під час обрання запобіжного заходу у суді проситиме про тримання під вартою, затриманому загрожують звинувачення у злочинному задумі та злочинній змові.

"Турне" олімпійського вогню через міста Франції триває з 8 травня і супроводжується значними заходами безпеки.

МВС Франції ще після першого тижня заявило про десятки спроб зірвати естафету олімпійського вогню.

Раніше головне управління внутрішньої безпеки Франції заявило, що стурбоване ймовірністю терористичних атак під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Франція вирішила залучити військових із низки партнерських країн до заходів безпеки під час проведення ігор.

У рамках запобіжних заходів французькі сили безпеки перевіряють до мільйона осіб перед Олімпійськими іграми, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.