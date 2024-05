У Франції кажуть про зірваний "насильницький інцидент" на шляху олімпійського вогню до Парижа

В МВС Франції заявили про затримання підозрюваного, який міг планувати агресивні дії під час прямування процесії з олімпійським вогнем через місто Бордо.

Про це оголосив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен, пише "Європейська правда".

"Затримано особу, що планувала силові дії під час прямування естафети з олімпійським вогнем через Бордо", – заявив міністр, додавши подяку представникам силових структур, які задіяні до заходів безпеки у зв’язку з Олімпійськими іграми.

Un individu planifiant une action violente lors du passage du relais de la flamme olympique à Bordeaux a été interpellé. Merci aux policiers et plus largement à l’ensemble des agents du ministère @Interieur_Gouv qui sécurisent cette fête populaire avec un professionnalisme et un… https://t.co/GPncdNBhUm

