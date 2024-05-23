Во Франции говорят о сорванном "насильственном инциденте" на пути олимпийского огня в Париж

В МВД Франции заявили о задержании подозреваемого, который мог планировать агрессивные действия во время следования процессии с олимпийским огнем через город Бордо.

Об этом объявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, пишет "Европейская правда".

"Задержан человек, планировавший силовые действия во время следования эстафеты с олимпийским огнем через Бордо", – заявил министр, добавив благодарность представителям силовых структур, которые задействованы в мерах безопасности в связи с Олимпийскими играми.

Un individu planifiant une action violente lors du passage du relais de la flamme olympique à Bordeaux a été interpellé. Merci aux policiers et plus largement à l’ensemble des agents du ministère @Interieur_Gouv qui sécurisent cette fête populaire avec un professionnalisme et un… https://t.co/GPncdNBhUm Реклама: May 23, 2024

По информации BFMTV, прокуратура при избрании меры пресечения в суде будет просить о содержании под стражей, задержанному грозят обвинения в преступном замысле и преступном сговоре.

"Турне" олимпийского огня через города Франции продолжается с 8 мая и сопровождается значительными мерами безопасности.

МВД Франции еще после первой недели заявило о десятках попыток сорвать эстафету олимпийского огня.

Ранее главное управление внутренней безопасности Франции заявило, что обеспокоено вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

Франция планирует привлечь военных из ряда партнерских стран к мерам безопасности во время проведения летних Олимпийских игр.

В рамках мер предосторожности французские силы безопасности проверяют до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.