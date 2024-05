Во Франции говорят о сорванном "насильственном инциденте" на пути олимпийского огня в Париж

В МВД Франции заявили о задержании подозреваемого, который мог планировать агрессивные действия во время следования процессии с олимпийским огнем через город Бордо.

Об этом объявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, пишет "Европейская правда".

"Задержан человек, планировавший силовые действия во время следования эстафеты с олимпийским огнем через Бордо", – заявил министр, добавив благодарность представителям силовых структур, которые задействованы в мерах безопасности в связи с Олимпийскими играми.

Un individu planifiant une action violente lors du passage du relais de la flamme olympique à Bordeaux a été interpellé. Merci aux policiers et plus largement à l’ensemble des agents du ministère @Interieur_Gouv qui sécurisent cette fête populaire avec un professionnalisme et un… https://t.co/GPncdNBhUm

