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Во Франции говорят о сорванном "насильственном инциденте" на пути олимпийского огня в Париж

Новости — Четверг, 23 мая 2024, 12:11 — Мария Емец

В МВД Франции заявили о задержании подозреваемого, который мог планировать агрессивные действия во время следования процессии с олимпийским огнем через город Бордо.

Об этом объявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, пишет "Европейская правда".

"Задержан человек, планировавший силовые действия во время следования эстафеты с олимпийским огнем через Бордо", – заявил министр, добавив благодарность представителям силовых структур, которые задействованы в мерах безопасности в связи с Олимпийскими играми.

По информации BFMTV, прокуратура при избрании меры пресечения в суде будет просить о содержании под стражей, задержанному грозят обвинения в преступном замысле и преступном сговоре.

"Турне" олимпийского огня через города Франции продолжается с 8 мая и сопровождается значительными мерами безопасности.

МВД Франции еще после первой недели заявило о десятках попыток сорвать эстафету олимпийского огня.

Ранее главное управление внутренней безопасности Франции заявило, что обеспокоено вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

Франция планирует привлечь военных из ряда партнерских стран к мерам безопасности во время проведения летних Олимпийских игр.

В рамках мер предосторожности французские силы безопасности проверяют до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.

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