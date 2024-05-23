Прем'єр Греції підтвердив Зеленському участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, яка, зокрема, стосувалася Саміту миру у Швейцарії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє X (Twitter).

За словами українського лідера, очільник грецького уряду підтвердив йому свою участь у Саміті миру.

I spoke with Greek Prime Minister @KMitsotakis about the upcoming Peace Summit and thanked him for confirming his participation.



We also discussed efforts to encourage as many countries as possible to attend.



Ukraine has Greece's full support for starting EU accession talks in… pic.twitter.com/gnQA8gEsV3 Реклама: May 23, 2024

"Ми обговорили зусилля, необхідні для залучення якнайширшого кола держав", – додав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна також має повну підтримку Греції щодо початку у червні фактичних переговорів про вступ до ЄС.

"Ми також продовжуємо роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації країн G7", – вказав Зеленський.

Раніше міністр оборони Греції Нікос Дендіас спростував повідомлення ЗМІ про те, що Греція таємно надсилає в Україну 250 контейнерів з озброєнням.

У квітні ЗМІ повідомили, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Лідерам країн, чиї збройні сили мають більше десятка систем Patriot плюс інші, такі як С-300, сказали, що їхні потреби не такі великі, як потреби України, і що вони не стикаються з жодною безпосередньою загрозою.

Коментуючи публікацію ЗМІ, речник уряду Греції Павлос Марінакіс підкреслив, що його країна вже надала "відчутну допомогу" Україні та її народу.