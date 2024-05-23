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Прем'єр Греції підтвердив Зеленському участь у Саміті миру

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Новини — Четвер, 23 травня 2024, 15:18 — Андрій Синявський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, яка, зокрема, стосувалася Саміту миру у Швейцарії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє X (Twitter).

За словами українського лідера, очільник грецького уряду підтвердив йому свою участь у Саміті миру.

"Ми обговорили зусилля, необхідні для залучення якнайширшого кола держав", – додав Зеленський.

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Президент зазначив, що Україна також має повну підтримку Греції щодо початку у червні фактичних переговорів про вступ до ЄС.

"Ми також продовжуємо роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації країн G7", – вказав Зеленський.

Раніше міністр оборони Греції Нікос Дендіас спростував повідомлення ЗМІ про те, що Греція таємно надсилає в Україну 250 контейнерів з озброєнням.

У квітні ЗМІ повідомили, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Лідерам країн, чиї збройні сили мають більше десятка систем Patriot плюс інші, такі як С-300, сказали, що їхні потреби не такі великі, як потреби України, і що вони не стикаються з жодною безпосередньою загрозою.

Коментуючи публікацію ЗМІ, речник уряду Греції Павлос Марінакіс підкреслив, що його країна вже надала "відчутну допомогу" Україні та її народу.

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