Прем'єр Греції підтвердив Зеленському участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, яка, зокрема, стосувалася Саміту миру у Швейцарії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє X (Twitter).

За словами українського лідера, очільник грецького уряду підтвердив йому свою участь у Саміті миру.

I spoke with Greek Prime Minister @KMitsotakis about the upcoming Peace Summit and thanked him for confirming his participation.



We also discussed efforts to encourage as many countries as possible to attend.



Ukraine has Greece's full support for starting EU accession talks in… pic.twitter.com/gnQA8gEsV3

