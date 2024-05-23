У Білому домі поки не підтверджують приїзд Байдена на Саміт миру

У Білому домі поки не розкривають, чи візьме президент США Джо Байден участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

Про це на брифінгу 22 травня запитували радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, пише "Європейська правда".

У Саллівана поцікавились, чи приїде Байден особисто на саміт, присвячений врегулюванню російсько-української війни.

"Сьогодні я не маю жодних оголошень щодо цього", – відповів радник американського президента.

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"Скажу лише, що я особисто брав участь у підготовці до цього саміту, як і інші члени нашого уряду, і, як ви знаєте, ми були ключовим гравцем у просуванні бачення миру, яке включає суверенітет і територіальну цілісність України, а також принципи, закріплені в Статуті ООН", – додав Салліван.

Президент України Володимир Зеленський у Києві на зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у травні наголошував, що важливо, аби Байден був присутнім на Саміті миру.

Блінкен висловив очікування, що президенти Зеленський та Байден матимуть можливість зустрітись протягом наступних тижнів, однак не став конкретизувати, коли.

За даними ЗМІ, Зеленський має намір взяти участь у святкуванні Дня висадки у Франції наступного місяця, а потім в Італії у зустрічі "Групи семи", членом якої є США.