Премьер Греции подтвердил Зеленскому участие в Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, который, в частности, касался Саммита мира в Швейцарии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает X (Twitter).

По словам украинского лидера, глава греческого правительства подтвердил ему свое участие в Саммите мира.

I spoke with Greek Prime Minister @KMitsotakis about the upcoming Peace Summit and thanked him for confirming his participation.



We also discussed efforts to encourage as many countries as possible to attend.



Ukraine has Greece's full support for starting EU accession talks in… pic.twitter.com/gnQA8gEsV3

