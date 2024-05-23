Путін створив механізм конфіскації американських активів у Росії

Правитель Росії Владімір Путін видав указ, що запускає механізм конфіскації активів США, американських громадян та резидентів в обмін на конфісковані російські активи.

Як повідомляє російська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда", указ опублікували на офіційному порталі правових актів РФ.

В указі прописано, що росіяни і російські компанії можуть звертатися у російські суди щодо "безпідставного" вилучення майна за рішенням судів або держорганів США.

Після того російський суд має визнати, що російські активи конфіскували "безпідставно", і спеціальна урядова комісія має запропонувати для компенсації пов’язані із США активи на території Росії – нерухомість, цінні папери, акції у російських компаніях, майнові права.

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Нагадаємо, у довгоочікуваному рішенні Конгресу США щодо фінансування на підтримку України були також норми, які наділяють президента повноваженнями щодо конфіскації російських активів.

Докладніше про закон і його вплив на союзників читайте в статті "Байден, конфіскуй! Які наслідки матиме рішення Конгресу США про відчуження російських активів".

Рада ЄС 21 травня погодила використання прибутків від заморожених активів Центрального банку Російської Федерації на користь України. Детально про це рішення – у статті "Формула конфіскації".