Путин создал механизм конфискации американских активов в России

Правитель России Владимир Путин издал указ, запускающий механизм конфискации активов США, американских граждан и резидентов в обмен на конфискованные российские активы.

Как сообщает российская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда", указ опубликовали на официальном портале правовых актов РФ.

В указе прописано, что россияне и российские компании могут обращаться в российские суды по поводу "безосновательного" изъятия имущества по решению судов или госорганов США.

После этого российский суд должен признать, что российские активы конфисковали "безосновательно", и специальная правительственная комиссия должна предложить для компенсации связанные с США активы на территории России – недвижимость, ценные бумаги, акции в российских компаниях, имущественные права.

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Напомним, в долгожданном решении Конгресса США по финансированию в поддержку Украины были также нормы, которые наделяют президента полномочиями по конфискации российских активов.

Подробнее о законе и его влиянии на союзников читайте в статье "Байден, конфискуй! Какие последствия будет иметь решение Конгресса США об отчуждении российских активов".

Совет ЕС 21 мая согласовал использование доходов от замороженных активов Центрального банка Российской Федерации в пользу Украины. Подробно об этом решении – в статье "Формула конфискации".