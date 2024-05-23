На війні в Україні загинув ще один грузинський доброволець

Ще один громадянин Грузії, який як доброволець став на захист України у війні проти Росії, загинув внаслідок бойових дій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Грузия Online".

На Харківському напрямку загинув Серго Горнакашвілі, який був родом із села Омало Ахметського муніципалітету.

Грузинський доброволець виступав за український футбольний клуб "Колос", що з Великої Димерки Київської області, йдеться на Facebook-сторінці ФК "Колос".

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В українському добровольчому підрозділі "Чорний орел" 7 травня повідомили про загибель двох своїх бійців із Грузії – Давида Гогадзе і Бесо Ломідзе.

Багато грузинських добровольців воюють в Україні з найперших днів повномасштабного російського вторгнення. За непідтвердженою інформацією, яку наводить "Эхо Кавказа", їхня кількість сягає 1500.

На боці України грузинські бійці воюють, зокрема, у складі чотирьох підрозділів – "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" і "Чорний орел". З початку повномасштабного вторгнення Росії відомо про загибель понад 60 грузинських бійців.

Перед цим стало відомо, що на Авдіївському напрямку загинув боєць грузинського добровольчого підрозділу "Чорний орел" Сосо Гугутішвілі.