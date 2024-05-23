На войне в Украине погиб еще один грузинский доброволец

Еще один гражданин Грузии, который как доброволец встал на защиту Украины в войне против России, погиб в результате боевых действий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Грузия Online".

На Харьковском направлении погиб Серго Горнакашвили, который был родом из села Омало Ахметского муниципалитета.

Грузинский доброволец выступал за украинский футбольный клуб "Колос", что из Великой Дымерки Киевской области, говорится на Facebook-странице ФК "Колос".

Реклама:

В украинском добровольческом подразделении "Черный орел" 7 мая сообщили о гибели двух своих бойцов из Грузии – Давида Гогадзе и Бесо Ломидзе.

Многие грузинские добровольцы воюют в Украине с самых первых дней полномасштабного российского вторжения. По неподтвержденной информации, которую приводит "Эхо Кавказа", их количество достигает 1500.

На стороне Украины грузинские бойцы воюют, в частности, в составе четырех подразделений – "Грузинский легион", "Кавказский легион", "Тбилиси" и "Черный орел". С начала полномасштабного вторжения России известно о гибели более 60 грузинских бойцов.

Перед этим стало известно, что на Авдеевском направлении погиб боец грузинского добровольческого подразделения "Черный орел" Сосо Гугутишвили.