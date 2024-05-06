На війні в Україні загинув ще один доброволець із Грузії
Новини — Понеділок, 6 травня 2024, 17:00 —
Боєць грузинського добровольчого підрозділу "Чорний орел" Сосо Гугутішвілі загинув на війні в Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".
У підрозділі "Чорний орел" повідомили, що Гугутішвілі помер унаслідок бойових дій на напрямку Авдіївки.
"Чорний орел" висловлює співчуття родині у зв'язку з цією великою втратою. Боротьба триває до останньої краплі крові, до останнього подиху", – йдеться в повідомленні підрозділу.
Багато грузинських добровольців воюють в Україні з найперших днів повномасштабного російського вторгнення. За непідтвердженою інформацією, яку наводить "Эхо Кавказа", їхня кількість сягає 1500.
На боці України грузинські бійці воюють, зокрема, у складі чотирьох підрозділів – "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" і "Чорний орел". З початку повномасштабного вторгнення Росії відомо про загибель понад 60 грузинських бійців.
У березні повідомлялось, що в боях на сході України загинув німецький доброволець. Перед тим стало відомо про загибель добровольця з Литви.