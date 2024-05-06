На війні в Україні загинув ще один доброволець із Грузії

Боєць грузинського добровольчого підрозділу "Чорний орел" Сосо Гугутішвілі загинув на війні в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

У підрозділі "Чорний орел" повідомили, що Гугутішвілі помер унаслідок бойових дій на напрямку Авдіївки.

"Чорний орел" висловлює співчуття родині у зв'язку з цією великою втратою. Боротьба триває до останньої краплі крові, до останнього подиху", – йдеться в повідомленні підрозділу.

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Фото: соцмережі

Багато грузинських добровольців воюють в Україні з найперших днів повномасштабного російського вторгнення. За непідтвердженою інформацією, яку наводить "Эхо Кавказа", їхня кількість сягає 1500.

На боці України грузинські бійці воюють, зокрема, у складі чотирьох підрозділів – "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" і "Чорний орел". З початку повномасштабного вторгнення Росії відомо про загибель понад 60 грузинських бійців.

У березні повідомлялось, що в боях на сході України загинув німецький доброволець. Перед тим стало відомо про загибель добровольця з Литви.