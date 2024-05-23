Макрон в Новой Каледонии призвал разбирать баррикады и объяснил, что планирует дальше

Президент Франции Эмманюэль Макрон после своей поездки на тихоокеанскую территорию Новая Каледония, где почти две недели продолжаются беспорядки, призвал восстановить порядок, после чего начнется политический диалог о будущем территории.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Макрон заявил, что условием для возобновления политических переговоров о будущем Новой Каледонии является прекращение беспорядков и снятие баррикад на дорогах.

"У нас сейчас двойная цель: ничем не уступить насилию и найти путь к примирению", – объявил французский президент.

Реклама:

Он осудил нанесенный материальный ущерб, призвал восстановить порядок и заверил, что французские органы правопорядка шаг за шагом возьмут под контроль "каждый квартал, каждую развязку и каждую баррикаду".

По словам президента, в Новой Каледонии находится около 3000 силовиков различных структур и в ближайшие часы туда отправятся дополнительные бронемашины и вертолеты.

Макрон заявил, что не отменит чрезвычайное положение, если уже в ближайшее время баррикады мятежников не будут разобраны, и призвал поспособствовать этому все политические силы на острове, как лояльные к Парижу, так и тех, кто выступает за независимость.

Он отметил, что наведение порядка станет первым шагом к возобновлению политических переговоров и пообещал "не форсировать" избирательную реформу, которая стала поводом для беспорядков, и заявил, что жители территории смогут проголосовать в случае достижения всеобщего политического согласия относительно институционального статуса территории.

Макрон сказал, что даст сторонам несколько недель на переговоры и пообещал в течение месяца выйти с обновлениями по институциональному будущему территории.

На референдуме 2021 года Новая Каледония подавляющим большинством голосов проголосовала за отказ от независимости от Франции.

Читайте также: "Слуга народа" против Макрона: как заморские территории Франции ведут борьбу за независимость.