Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира в Швейцарии в следующем месяце, поскольку он пересекается со сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, который он должен посетить вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Bloomberg от людей, знакомых с этим вопросом.

Швейцария запланировала конференцию на 15-16 июня, после встречи "Группы семи" в Италии. Несколько лидеров G7 планируют присоединиться к ней, но ни Байдена, ни вице-президента Камалы Харрис там не будет.

Байден должен вылететь со встречи G7 на юге Италии в Лос-Анджелес на сбор средств 15 июня. Вместе с Клуни и Робертс к нему присоединятся бывший президент Барак Обама и ведущий вечернего шоу Джимми Киммел.

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Это решение подчеркивает, что Байден все больше переходит в режим предвыборной кампании, стремясь преодолеть лидерство бывшего президента Дональда Трампа в шатких штатах в преддверии ноябрьских выборов.

Актуальности ситуации добавляет тот факт, что в прошлом месяце Трамп впервые за текущий избирательный цикл опередил Байдена в сборе средств на кампанию, собрав 76 миллионов долларов, тогда как действующий президент – 51 миллион долларов

Это также отражает более широкий пессимизм относительно мирного саммита. Однако около 70 стран примут участие в саммите на том или ином уровне, включая таких лидеров, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц. Вероятно, что саммит также посетит премьер-министр Японии Фумио Кишида.

Однако отсутствие Китая, вероятно, разочарует Зеленского. Пекин давно считается ключевым участником процесса ввиду его тесных отношений с Москвой, но до сих пор он пропускал большинство встреч, предшествовавших саммиту.

Китай и несколько других стран так называемого Глобального Юга настаивали на привлечении России к этому процессу. Украина и ее союзники не хотят взаимодействовать с Москвой до тех пор, пока не будет широко согласован набор принципов, которые будут определять любое будущее мирное урегулирование. Швейцарский саммит изначально был задуман как первый шаг к этой цели.

Дипломаты, организующие конференцию, уменьшили ее амбиции, чтобы сосредоточиться на узком наборе целей, таких как ядерная безопасность и обмен пленными, стремясь расширить круг участников.

Накануне сообщалось, что в Белом доме пока не раскрывают, примет ли президент США Джо Байден участие в Саммите мира в Швейцарии в июне.

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в мае отмечал, что важно, чтобы Байден присутствовал на Саммите мира.

Блинкен выразил ожидания, что президенты Зеленский и Байден будут иметь возможность встретиться в течение следующих недель, однако не стал конкретизировать, когда.

По данным СМИ, Зеленский намерен принять участие в праздновании Дня высадки во Франции в следующем месяце, а затем в Италии во встрече "Группы семи", членом которой являются США.