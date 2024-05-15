Блінкен допустив можливість зустрічі Зеленського і Байдена протягом наступних тижнів

Державний секретар США Ентоні Блінкен очікує, що президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден матимуть можливість зустрітись протягом наступних тижнів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

За його словами, він очікує, що Зеленський і Байден матимуть змогу зустрітися протягом наступних тижнів. Водночас він не уточнив, коли саме лідери країн можуть зустрітися.

"Серед іншого, ми хочемо підписати двосторонню угоду про безпеку, і ми на порозі її укладення", – зазначив Блінкен.

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Водночас держсекретар зазначив, що не має жодних анонсів щодо участі, зокрема, президента США Джо Байдена у Саміті миру в Швейцарії 15-16 червня, але зауважив, що США працюють над підтримкою цієї ініціативи.

"Ми підтримуємо Саміт миру, і ми будемо там потужно представлені", – вказав Блінкен.

Як відомо, влітку Зеленський має відвідати США для участі в саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.

Напередодні Блінкен заявив, що майбутня двостороння угода про безпеку з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.

Нагадаємо, на початку травня президент Зеленський заявив, що Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод, у тому числі зі Сполученими Штатами.

Після цього в Офісі президента заявили про "відчутний прогрес" у роботі України і США над угодою і висловили сподівання, що фінальний текст погодять вже у травні.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія.