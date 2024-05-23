Politico: Зеленський планує відвідати заходи до річниці висадки в Нормандії та саміт G7

Президент України Володимир Зеленський має намір взяти участь у святкуванні Дня висадки у Франції наступного місяця, а потім у зустрічі "Групи семи" в Італії.

Як пише "Європейська правда", про це Politico повідомили двоє людей, знайомих з планами.

Плани Зеленського особливо примітні тим, що нещодавно він скасував закордонні поїздки після того, як Росія розпочала масштабний наступ у Харківській області. Але Україна також відчайдушно потребує постійної підтримки та уваги світової спільноти, і ця поїздка дала б йому час поспілкуватися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом.

Обидва співрозмовники наголосили, що графік українського президента завжди може змінитися.

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Але якщо все піде за планом, очікується, що Зеленський використає цю поїздку, щоб закликати, як він це робив в останніх інтерв'ю, до більшої військової підтримки з боку Заходу і попросити НАТО збивати російські ракети, як це зробили США і Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль. Зеленський також вимагатиме, щоб США та європейські країни заарештували російські активи, щоб допомогти фінансувати оборону та реконструкцію України.

Присутність українського лідера у Франції матиме величезний символічний резонанс. Світові лідери зберуться на узбережжі Нормандії, де 80 років тому майже 133 000 військовослужбовців зі США, Великої Британії та країн-союзників висадилися на європейський континент, щоб розгромити нацистську Німеччину. Ця подія вшанує пам'ять жертв, які були принесені, щоб зупинити марш Адольфа Гітлера, коли його війська намагалися поглинули континент, перш ніж зіткнулися з жорстким опором з боку демократичних країн і Радянського Союзу.

Потім Зеленський планує поїхати до Італії на саміт "Групи семи". Протягом місяців члени групи обговорювали доцільність використання сотень мільярдів заморожених російських активів для зміцнення обороноздатності та економіки України, посилаючись на юридичні складнощі та побоювання, що Москва може зробити те ж саме із західними країнами. США і Британія рішуче підтримали цю ідею, в той час як деякі європейські члени, зокрема Німеччина, налаштовані більш скептично.

Зеленський, ймовірно, скористається можливістю зустрітися з главами держав та урядів, щоб спробувати переконати тих, хто сумнівається. "Якщо світ має 300 мільярдів доларів – чому б їх не використати?" – сказав він у січні.

Минулого місяця стало відомо, що Франція запросила представника Кремля – але не самого Путіна – взяти участь у заходах до 80-річчя операції союзників. Це створило можливість того, що російський урядовець перетнеться з європейськими лідерами і Байденом.

Рішення викликало обурення серед деяких європейських країн з огляду на те, що Росія вже понад два роки веде повномасштабну війну проти України, тоді як заходи до дня висадки в Нормандії покликані відзначити колективну жертву союзників у Другій світовій війні за збереження демократії.