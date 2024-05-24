Перша група українських пілотів завершила навчання на F-16 у США

Перша група українських пілотів закінчила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні у США.

Про це виданню Politico повідомила речниця Повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ганніган, пише "Європейська правда".

Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні.

Ганніган не стала підтверджувати, скільки українців закінчили навчання. Вона також не назвала точну дату завершення тренувань з міркувань безпеки.

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За словами джерела, обізнаного з пересуваннями українських пілотів, зараз вони прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

Військово-повітряні сили США підтвердили початок навчань українських льотчиків на винищувачах F-16 на авіабазі в Аризоні у жовтні минулого року.

У Пентагоні оцінювали, що навчання можуть тривати 5 місяців або довше – залежно від швидкості прогресу.

Про створення коаліції з підготовки українських Військово-повітряних сил на чолі зі США, Данією й Нідерландами глава Пентагону Ллойд Остін оголосив торік на жовтневій зустрічі формату "Рамштайн".