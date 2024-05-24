Первая группа украинских пилотов завершила обучение на F-16 в США

Первая группа украинских пилотов закончила обучение на истребителях F-16 на военной базе в Аризоне в США.

Об этом изданию Politico сообщила пресс-секретарь Воздушных сил Национальной гвардии США Эрин Ханниган, пишет "Европейская правда".

Пилоты проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне.

Ханниган не стала подтверждать, сколько украинцев закончили обучение. Она также не назвала точную дату завершения тренировок из соображений безопасности.

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По словам источника, знакомого с передвижениями украинских пилотов, сейчас они направляются в Европу для прохождения дополнительной подготовки.

Военно-воздушные силы США подтвердили начало учений украинских летчиков на истребителях F-16 на авиабазе в Аризоне в октябре прошлого года.

В Пентагоне оценивали, что учения могут длиться пять месяцев или дольше – в зависимости от скорости прогресса.

О создании коалиции по подготовке украинских Военно-воздушных сил во главе с США, Данией и Нидерландами глава Пентагона Ллойд Остин объявил в прошлом году на октябрьской встрече формата "Рамштайн".