Джеремі Корбін, колишній лідер Лейбористської партії Великої Британії, заявив у п'ятницю, що балотуватиметься як незалежний кандидат на загальних виборах 4 липня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Лейбористи, які випереджають правлячих консерваторів в опитуваннях, відсторонили Корбіна у 2020 році після звіту про те, як під його керівництвом розглядалися скарги на антисемітизм.

Корбін був лідером лейбористів на останніх виборах у 2019 році. Він займає місце на півночі Іслінгтона з 1983 року.

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Лейбористи не включили 74-річного політика до короткого списку кандидатів на цю посаду, що спонукало його до рішення йти на вибори як незалежного кандидата.

"Я хочу, щоб наші політичні партії були демократичними, але членам лейбористів Північного Іслінгтона було відмовлено у праві обирати кандидата", – сказав Корбін у відеоролику, в якому оголосив про свій план.

"Тому ми повинні встати. Ми повинні встати і сказати, що ми більше не будемо це терпіти. Ми будемо відстоювати свої права. Ось чому я висуваю свою кандидатуру як незалежний кандидат від мешканців північного Іслінгтона", – заявив Корбін.

Після оголошення Корбіна в Лейбористській партії заявили, що він більше не є її членом.

У 2022 році Джеремі Корбін закликав західні країни припинити озброювати Україну.

На адресу Корбіна регулярно лунали звинувачення щодо його лояльності до путінської Росії та імовірних зв’язків із РФ. Незадовго до виборів у 2019 році він опублікував закриті документи уряду Британії, у витоку яких знайшли російський слід. Тодішній прем’єр Борис Джонсон відкрито звинувачував Корбіна у підтримці Путіна.