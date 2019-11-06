Джонсон звинуватив основного опонента на виборах у підтримці Путіна

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у середу звинуватив свого головного політичного опонента, лідера лейбористів Джеремі Корбіна, що після нападу в Солсбері він став на бік Путіна.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Birmingham Live, про це Джонсон сказав у середу вранці у своїй промові на Даунінг-Стріт.

"Ходімо з нами, урядом, який вважає, що Британія повинна стійко триматись у світі. Або йдіть з Джеремі Корбіном та Лейбористською партією, яка стала на бік Путіна, коли Росія замовила отруєння на вулицях Солсбері", - сказав він.

Після нападу в Солсбері в 2018 році речник Корбіна поставив під сумнів докази того, що Москва стояла за атакою. Сам Корбін заявив, що перед тим, як режим Путіна понесе відповідальність, мають бути надані "незаперечні докази".

Раніше Джонсон порівняв Корбіна зі Сталіним заявивши про його ненависть до багатих.

У Британії 12 грудня відбудуться дострокові вибори. За опитуваннями лейбористи відстають від консерваторів Бориса Джонсона.