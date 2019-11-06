Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Стало відомо, якої заяви вимагав адвокат Трампа від Зеленського

У Конгресі анонсували перші відкриті слухання у справі імпічменту Трампа

Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови

Затоплені дороги і заблоковані мости: Чорногорія потерпає від повені






Джонсон звинуватив основного опонента на виборах у підтримці Путіна

Середа, 6 листопада 2019, 18:35

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у середу звинуватив свого головного політичного опонента, лідера лейбористів Джеремі Корбіна, що після нападу в Солсбері він став на бік Путіна.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Birmingham Live, про це Джонсон сказав у середу вранці у своїй промові на Даунінг-Стріт.

"Ходімо з нами, урядом, який вважає, що Британія повинна стійко триматись у світі. Або йдіть з Джеремі Корбіном та Лейбористською партією, яка стала на бік Путіна, коли Росія замовила отруєння на вулицях Солсбері", - сказав він.

Читайте також
Джонсон виключить "жорсткий" Brexit в передвиборчому маніфесті - ЗМІ

Після нападу в Солсбері в 2018 році речник Корбіна поставив під сумнів докази того, що Москва стояла за атакою. Сам Корбін заявив, що перед тим, як режим Путіна понесе відповідальність, мають  бути надані "незаперечні докази".

Раніше Джонсон порівняв Корбіна зі Сталіним заявивши про його ненависть до багатих.

У Британії 12 грудня відбудуться дострокові вибори. За опитуваннями лейбористи відстають від консерваторів Бориса Джонсона.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua