Бывший лидер британских лейбористов будет баллотироваться на выборах отдельно от них

Джереми Корбин, бывший лидер Лейбористской партии Великобритании, заявил в пятницу, что будет баллотироваться как независимый кандидат на всеобщих выборах 4 июля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Лейбористы, которые опережают правящих консерваторов в опросах, отстранили Корбина в 2020 году после отчета о том, как под его руководством рассматривались жалобы на антисемитизм.

Корбин был лидером лейбористов на последних выборах в 2019 году. Он занимает место на севере Ислингтона с 1983 года.

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Лейбористы не включили 74-летнего политика в короткий список кандидатов на эту должность, что побудило его к решению идти на выборы в качестве независимого кандидата.

"Я хочу, чтобы наши политические партии были демократическими, но членам лейбористов Северного Ислингтона было отказано в праве выбирать кандидата", – сказал Корбин в видеоролике, в котором объявил о своем плане.

"Поэтому мы должны встать. Мы должны встать и сказать, что мы больше не будем это терпеть. Мы будем отстаивать свои права. Вот почему я выдвигаю свою кандидатуру как независимый кандидат от жителей северного Ислингтона", – заявил Корбин.

После объявления Корбина в Лейбористской партии заявили, что он больше не является ее членом.

В 2022 году Джереми Корбин призвал западные страны прекратить вооружать Украину.

В адрес Корбина регулярно звучали обвинения в его лояльности к путинской России и вероятных связей с РФ. Незадолго до выборов в 2019 году он опубликовал закрытые документы правительства Британии, в утечке которых нашли российский след. Тогдашний премьер Борис Джонсон открыто обвинял Корбина в поддержке Путина.