У витоку закритих документів уряду Британії знайшли російський слід

Портал Reddit, на якому були опубліковані скандальні документи про можливість часткового продажу Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS) приватним американським компаніям, заявив, що їх публікація має російський слід.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Мова йде про документи із подробицями торгових переговорів між Британією і США після Brexit, які раніше опублікував лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін. Оприлюднення документів спричинило гострі дебати в країні.

Лідер лейбористів оприлюднив урядові документи 27 листопада, щоб отримати перевагу над консерваторами перед виборами 12 грудня. Втім самі документи були розміщені на Reddit більше ніж за місяць до виступу Корбіна, що викликало запитання, як вони потрапили на портал і чому мало хто помічав їх раніше.

Документи на Reddit було опубліковано з облікового запису з ім'ям користувача "gregoratior". У своєму повідомленні у п'ятницю Reddit заявив, що дослідив цей обліковий запис та пов'язані із ними інші записи.

"Сьогодні ми вважаємо, що це (публікація) було частиною кампанії, яка, як повідомлялося, походить з Росії", - заявив портал.

Reddit повідомив, що заблокував 61 обліковий запис, який є частиною скоординованих зусиль.

Повідомлення Reddit не містить ніяких додаткових подробиць про докази, що лежать в основі його висновків. Але в ньому сказано, що група підозрілих акаунтів "дає нам важливе пояснення щодо витоку британських документів, який недавно стався, а також дає уявлення про те, як противники адаптують свою тактику".

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Консервативна партія, яка заперечує, що питання NHS перебуватиме на столі переговорів між Британією і США, відмовилася коментувати заяву Reddit. Лейбористська партія не розкрила, як вона отримали та звідки дізналася про документи.

"Ці документи розкривають змову проти нашої Національної служби охорони здоров'я. І, звичайно, ні Велика Британія, ні уряд США не заперечували їх справжність. Наше відкриття їх журналістам була явно в громадських інтересах", - заявив представник Лейбористської партії.

Позачергові вибори у Британії відбудуться 12 грудня. Консерватори випереджають лейбористів на 12 процентних пункти.