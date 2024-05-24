Азербайджан взял контроль над четырьмя селами на границе с Арменией

Пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией в соответствии с соглашением, заключенным с Ереваном.

Об этом заявил в пятницу вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, его цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам Мустафаева, размер территории, возвращенной Азербайджану согласно договору о делимитации границы, составляет 6,5 квадратных километра.

В апреле Армения заявила, что вернет Азербайджану необитаемые села, что, по словам обеих сторон, является важной вехой на пути к мирному соглашению между Ереваном и Баку.

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Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о передаче четырех сел вызвало протесты, демонстранты призвали его уйти в отставку из-за "предательства".

Силовой захват Азербайджаном всей территории Нагорного Карабаха в сентябре прошлого года, повлекший бегство проживающих там этнических армян, нанес болезненный удар по Еревану. Но оно также проложило путь к мирному соглашению, поскольку убрало со стола переговоров давний источник разногласий.

Азербайджан и Армения все еще имеют другие нерешенные территориальные споры, в основном сосредоточенные на анклавах.

15 мая состоялась девятая встреча комиссии по вопросам делимитации государственной границы двух стран, по итогам которой стороны подписали протокол о согласовании линии границы между четырьмя селами (Баганис, Воскепар, Киранц и Беркабер) в Тавушской области Армении и четырьмя селами (Баганис Айрым, Верхняя Аскипара, Хейримли и Гизил Гаджилы) в Газахском районе Азербайджана.

Это стало очередным шагом в процессе делимитации границы, который фактически начался с середины апреля. Вскоре началась процедура демаркации границы – то есть установления пограничных столбов.