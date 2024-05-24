Після сьомої жертви у Новій Каледонії затримали поліціянта

Французький прокурор Нової Каледонії Ів Дюпа заявив, що під варту взяли поліціянта після того, як він нібито застрелив людину, коли на нього напала група з близько 15 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами прокурора, офіцер, ймовірно, зробив один постріл, убивши 48-річного чоловіка в п'ятницю, що стало вже сьомим випадком смерті від вогнепальної зброї з часу заворушень на тихоокеанській території Франції.

У заяві прокурор не уточнює, чи є затриманий чоловіком або жінкою. В ній йдеться, що поліціянт та його колега перебували в районі на північ від столиці, Нумеа, в п'ятницю вдень за місцевим часом, коли вони "зазнали фізичного нападу з боку групи з приблизно 15 осіб".

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"Офіцер, як стверджують, застосував табельну зброю, щоб вирватися з цієї сутички. 48-річний чоловік отримав смертельне поранення", – йдеться у повідомленні, де також вказують, що на обличчях поліціянтів були сліди від отриманих ударів.

Прокурор повідомив, що розпочав розслідування вбивства за фактом стрілянини, і офіцер перебуває під вартою для допиту.

Інцидент стався наступного дня після того, як президент Франції Емманюель Макрон здійснив екстрену поїздку до Нової Каледонії з метою деескалації насильства на заморській території, де корінний народ канаків вже давно прагне незалежності від Франції.

Макрон заявив, що не скасує надзвичайний стан, якщо вже найближчим часом барикади бунтівників не будуть розібрані, та закликав посприяти цьому усі політичні сили на острові, як лояльні до Парижа, так і тих, хто виступає за незалежність.

Він зазначив, що наведення ладу стане першим кроком до поновлення політичних перемовин, пообіцяв "не форсувати" виборчу реформу, яка стала приводом для заворушень, і заявив, що мешканці території зможуть проголосувати у разі загальної політичної згоди щодо інституційного статусу території.

Макрон сказав, що дасть сторонам кілька тижнів на переговори, та пообіцяв протягом місяця вийти з оновленнями щодо інституційного майбутнього території.

На референдумі 2021 року Нова Каледонія переважною більшістю голосів проголосувала за відмову від незалежності від Франції.

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