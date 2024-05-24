После седьмой жертвы в Новой Каледонии задержали полицейского

Французский прокурор Новой Каледонии Ив Дюпа заявил, что под стражу взяли полицейского после того, как он якобы застрелил человека, когда на него напала группа из 15 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам прокурора, офицер, вероятно, сделал один выстрел, убив 48-летнего мужчину в пятницу, что стало уже седьмым случаем смерти от огнестрельного оружия со времени беспорядков на тихоокеанской территории Франции.

В заявлении прокурор не уточняет, является ли задержанный мужчиной или женщиной. В нем говорится, что полицейский и его коллега находились в районе к северу от столицы Нумеа в пятницу днем по местному времени, когда "подверглись физическому нападению со стороны группы примерно из 15 человек".

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"Офицер, как утверждают, применил табельное оружие, чтобы вырваться из этой стычки. 48-летний мужчина получил смертельное ранение", – говорится в сообщении, где также указывают, что на лицах полицейских были следы от полученных ударов.

Прокурор сообщил, что начал расследование убийства по факту стрельбы, и офицер находится под стражей для допроса.

Инцидент произошел на следующий день после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон совершил экстренную поездку в Новую Каледонию с целью деэскалации насилия на заморской территории, где коренной народ канаков уже давно стремится к независимости от Франции.

Макрон заявил, что не отменит чрезвычайное положение, если уже в ближайшее время баррикады мятежников не будут разобраны, и призвал поспособствовать этому все политические силы на острове, как лояльные к Парижу, так и тех, кто выступает за независимость.

Он отметил, что наведение порядка станет первым шагом к возобновлению политических переговоров, пообещал "не форсировать" избирательную реформу, которая стала поводом для беспорядков, и заявил, что жители территории смогут проголосовать в случае общего политического согласия относительно институционального статуса территории.

Макрон сказал, что даст сторонам несколько недель на переговоры, и пообещал в течение месяца выйти с обновлениями по институциональному будущему территории.

На референдуме 2021 года Новая Каледония подавляющим большинством голосов проголосовала за отказ от независимости от Франции.

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