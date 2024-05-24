Шольц: Немає підстав визнавати Палестинську державу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд ФРН наразі не планує визнавати Палестинську державу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Відповідаючи на запитання журналіста під час спільної пресконференції з прем'єром Португалії Луїшем Монтенегру, він наголосив, що "немає підстав" визнавати Палестинську адміністрацію як окрему державу.

"Немає ясності щодо території (цієї) держави та щодо всіх інших питань, пов'язаних із цим", – зазначив Шольц.

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Натомість, додав канцлер Німеччини, потрібне "рішення, досягнуте шляхом переговорів між Ізраїлем і палестинцями, яке б передбачало існування двох держав".

Раніше повідомляли, що Німеччина не буде наслідувати приклад Норвегії, Іспанії та Ірландії, які вирішили визнати незалежну Палестинську державу.

Нагадаємо, Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у середу, що визнають Палестинську державу 28 травня. Члени Європейського Союзу Словенія та Мальта також зазначили останніми тижнями, що планують визнати Палестину.

У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з цих трьох держав для "термінових консультацій".

Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання Іспанією, Ірландією і Норвегією Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.