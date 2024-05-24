Шольц: Нет оснований признавать Палестинское государство
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство ФРГ пока не планирует признавать Палестинское государство.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.
Отвечая на вопрос журналиста во время совместной пресс-конференции с премьером Португалии Луишем Монтенегру, он отметил, что "нет оснований" признавать Палестинскую администрацию как отдельное государство.
"Нет ясности относительно территории (этого) государства и по всем другим вопросам, связанным с этим", – отметил Шольц.
Вместо этого, добавил канцлер Германии, нужно "решение, достигнутое путем переговоров между Израилем и палестинцами, которое бы предусматривало существование двух государств".
Ранее сообщалось, что Германия не будет следовать примеру Норвегии, Испании и Ирландии, которые решили признать независимое Палестинское государство.
Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия объявили в среду, что признают Палестинское государство 28 мая. Члены Европейского Союза Словения и Мальта также отметили в последние недели, что планируют признать Палестину.
В ответ на это Израиль отозвал своих послов из этих трех государств для "срочных консультаций".
Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание Испанией, Ирландией и Норвегией Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.