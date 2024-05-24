У Раді й уряді говорили з делегацією Сенату Польщі про зброю та енергетику

У Верховній Раді та уряді розповіли про зміст зустрічей з делегацією польського Сенату на чолі зі спікеркою, яка у п’ятницю прибула з візитом до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужб.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що дякував Польщі за надану допомогу та окреслив поточні пріоритети у військовій допомозі, серед яких додаткові системи ППО та РЕБ, боєприпаси, бронетехніка, дрони й антидронові системи, далекобійні ракети.

"Ми вдячні Польщі за приєднання до чеської ініціативи щодо фінансування закупівлі артилерійських снарядів для України, а також за нещодавнє рішення парламенту Польщі щодо продовження терміну дії тимчасового захисту для громадян України", – зазначив Стефанчук.

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Прем’єр Денис Шмигаль розповів, що їхня розмова охоплювала низку сфер - військову підтримку, європейську та євроатлантичну інтеграцію, санкції проти Росії, конфіскацію російських активів, а також розвиток прикордонної інфраструктури.

"Окремо зосередили увагу на ситуації в енергетиці. Розраховуємо на допомогу Польщі в постачанні необхідного обладнання, зокрема генераторів, модульних котелень та газових турбін. Маємо намір децентралізувати українську енергосистему, аби зробити її менш вразливою для ворога", – зазначив Шмигаль.

Також він розповів, що дякував польським колегам за надання боєприпасів до ППО, не уточнюючи, про яку партію допомоги йдеться.

"Високо цінуємо надзвичайний рівень підтримки нашої держави з боку Польщі й польського народу", – додав Шмигаль.

У своєму виступі у Верховній Раді очільниця польського Сенату Малгожата Кідава-Блонська закликала захищати дружбу України та Польщі.

Стефанчук на їхньому спільному брифінгу заявив про початок офіційних переговорів України і Польщі щодо двосторонньої безпекової угоди.