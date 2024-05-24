С делегацией Сената Польши в Киеве говорили об оружии и энергетике

В Верховной Раде и правительстве рассказали о содержании встреч с делегацией польского Сената во главе со спикером, которая в пятницу прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-служб.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что благодарил Польшу за оказанную помощь и очертил текущие приоритеты в военной помощи, среди которых дополнительные системы ПВО и РЭБ, боеприпасы, бронетехника, дроны и антидронные системы, дальнобойные ракеты.

"Мы благодарны Польше за присоединение к чешской инициативе по финансированию закупки артиллерийских снарядов для Украины, а также за недавнее решение парламента Польши о продлении срока действия временной защиты для граждан Украины", – отметил Стефанчук.

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Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что их разговор охватывал ряд сфер – военную поддержку, европейскую и евроатлантическую интеграцию, санкции против России, конфискацию российских активов, а также развитие пограничной инфраструктуры.

"Отдельно сосредоточили внимание на ситуации в энергетике. Рассчитываем на помощь Польши в поставке необходимого оборудования, в частности генераторов, модульных котельных и газовых турбин. Намерены децентрализовать украинскую энергосистему, чтобы сделать ее менее уязвимой для врага", – отметил Шмыгаль.

Также он рассказал, что благодарил польских коллег за предоставление боеприпасов к ПВО, не уточняя, о какой партии помощи идет речь.

"Высоко ценим чрезвычайный уровень поддержки нашего государства со стороны Польши и польского народа", – добавил Шмыгаль.

В своем выступлении в Верховной Раде глава польского Сената Малгожата Кидава-Блонская призвала защищать дружбу Украины и Польши.

Стефанчук на их совместном брифинге заявил о начале официальных переговоров Украины и Польши по двустороннему соглашению по безопасности.