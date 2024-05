Ісландія відреагувала на провокації Росії щодо західних сусідів у Балтії

Ісландія висловила підтримку балтійським державам та Фінляндії на тлі провокативних дій Росії цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву з цього приводу опублікувала міністерка закордонних справ Ісландії у своєму X (Twitter).

"Ми твердо підтримуємо наших нордичних і балтійських друзів і союзників – Естонію, Литву і Фінляндію – на тлі провокативної поведінки Росії у Балтиці", – заявила Тордіс Кольбрун Рейкфйорд Гільфадоттір.

We stand firmly with our Nordic Baltic friends and allies 🇪🇪🇫🇮🇱🇹 against Russia’s provocative behaviour in the Baltic.

