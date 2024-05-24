Укр Рус Eng

Ісландія відреагувала на провокації Росії щодо західних сусідів у Балтії

Новини — П'ятниця, 24 травня 2024, 20:26 — Марія Ємець

Ісландія висловила підтримку балтійським державам та Фінляндії на тлі провокативних дій Росії цього тижня. 

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву з цього приводу опублікувала міністерка закордонних справ Ісландії у своєму X (Twitter).

"Ми твердо підтримуємо наших нордичних і балтійських друзів і союзників – Естонію, Литву і Фінляндію – на тлі провокативної поведінки Росії у Балтиці", – заявила Тордіс Кольбрун Рейкфйорд Гільфадоттір.  

Нагадаємо, раніше цього тижня на сайті уряду Росії помітили проєкт, що вказував на плани РФ в односторонньому порядку змінити морські кордони зі своїми сусідами у Балтійському морі. Після розголосу проєкт зник із сайту

У четвер Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва. Через інцидент тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії викликали до МЗС.

Протягом останньої доби підтримку країнам Балтії та Фінляндії висловили низка окремих країн Європи, а ЄС відреагував заявою від імені блоку, запросивши від Росії пояснень щодо дій на Нарві.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з прем’єркою Естонії.

Прем'єр Фінляндії припустив, що Росія випробовує НАТО своїми діями.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Ісландія Росія
Реклама: