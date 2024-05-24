Ісландія відреагувала на провокації Росії щодо західних сусідів у Балтії

Ісландія висловила підтримку балтійським державам та Фінляндії на тлі провокативних дій Росії цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву з цього приводу опублікувала міністерка закордонних справ Ісландії у своєму X (Twitter).

"Ми твердо підтримуємо наших нордичних і балтійських друзів і союзників – Естонію, Литву і Фінляндію – на тлі провокативної поведінки Росії у Балтиці", – заявила Тордіс Кольбрун Рейкфйорд Гільфадоттір.

We stand firmly with our Nordic Baltic friends and allies 🇪🇪🇫🇮🇱🇹 against Russia’s provocative behaviour in the Baltic. Реклама: May 24, 2024

Нагадаємо, раніше цього тижня на сайті уряду Росії помітили проєкт, що вказував на плани РФ в односторонньому порядку змінити морські кордони зі своїми сусідами у Балтійському морі. Після розголосу проєкт зник із сайту.

У четвер Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва. Через інцидент тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії викликали до МЗС.

Протягом останньої доби підтримку країнам Балтії та Фінляндії висловили низка окремих країн Європи, а ЄС відреагував заявою від імені блоку, запросивши від Росії пояснень щодо дій на Нарві.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з прем’єркою Естонії.

Прем'єр Фінляндії припустив, що Росія випробовує НАТО своїми діями.