Исландия отреагировала на провокации России в отношении западных соседей в Балтии

Исландия выразила поддержку балтийским государствам и Финляндии на фоне провокационных действий России на этой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление по этому поводу опубликовала министр иностранных дел Исландии в своем X (Twitter).

"Мы твердо поддерживаем наших нордических и балтийских друзей и союзников – Эстонию, Литву и Финляндию – на фоне провокационного поведения России в Балтике", – заявила Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

We stand firmly with our Nordic Baltic friends and allies 🇪🇪🇫🇮🇱🇹 against Russia’s provocative behaviour in the Baltic. Реклама: May 24, 2024

Напомним, ранее на этой неделе на сайте правительства России заметили проект, указывающий на планы РФ в одностороннем порядке изменить морские границы со своими соседями в Балтийском море. После огласки проект исчез с сайта.

В четверг Эстония заявила, что российские пограничники сняли буи, установленные на эстонской половине реки Нарва. Из-за инцидента временного поверенного в делах России в Эстонии вызвали в МИД.

За последние сутки поддержку странам Балтии и Финляндии выразили ряд отдельных стран Европы, а ЕС отреагировал заявлением от имени блока и запросил от России объяснений относительно действий на Нарве.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с премьером Эстонии.

Премьер Финляндии предположил, что Россия испытывает НАТО своими действиями.