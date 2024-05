Исландия отреагировала на провокации России в отношении западных соседей в Балтии

Исландия выразила поддержку балтийским государствам и Финляндии на фоне провокационных действий России на этой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление по этому поводу опубликовала министр иностранных дел Исландии в своем X (Twitter).

"Мы твердо поддерживаем наших нордических и балтийских друзей и союзников – Эстонию, Литву и Финляндию – на фоне провокационного поведения России в Балтике", – заявила Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

We stand firmly with our Nordic Baltic friends and allies 🇪🇪🇫🇮🇱🇹 against Russia’s provocative behaviour in the Baltic.

