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Исландия отреагировала на провокации России в отношении западных соседей в Балтии

Новости — Пятница, 24 мая 2024, 20:26 — Мария Емец

Исландия выразила поддержку балтийским государствам и Финляндии на фоне провокационных действий России на этой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление по этому поводу опубликовала министр иностранных дел Исландии в своем X (Twitter).

"Мы твердо поддерживаем наших нордических и балтийских друзей и союзников – Эстонию, Литву и Финляндию – на фоне провокационного поведения России в Балтике", – заявила Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

Напомним, ранее на этой неделе на сайте правительства России заметили проект, указывающий на планы РФ в одностороннем порядке изменить морские границы со своими соседями в Балтийском море. После огласки проект исчез с сайта.

В четверг Эстония заявила, что российские пограничники сняли буи, установленные на эстонской половине реки Нарва. Из-за инцидента временного поверенного в делах России в Эстонии вызвали в МИД.

За последние сутки поддержку странам Балтии и Финляндии выразили ряд отдельных стран Европы, а ЕС отреагировал заявлением от имени блока и запросил от России объяснений относительно действий на Нарве.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с премьером Эстонии.

Премьер Финляндии предположил, что Россия испытывает НАТО своими действиями.

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