Президент Естонії про відправку військ в Україну: Сам Київ поки не бачить в цьому потреби

Президент Естонії Алар Каріс прокоментував заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо потенційної можливості відправки західних військ в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю фінській телерадіокомпанії Yle, передає "Європейська правда".

Щодо питання відправки солдатів в Україну, він зазначив: "Це не моє рішення і навіть не рішення уряду. Парламент ухвалить рішення про розміщення військ".

"Якщо цей момент коли-небудь настане, то про відправлення військ доведеться говорити не стільки всередині Естонії, скільки з нашими союзниками. Але сама Україна поки що не бачить у цьому необхідності", – пояснив Каріс.

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Як відомо, обговорення стосовно військ НАТО на українській території порушив президент Франції Емманюель Макрон, який у лютому визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.

За даними ЗМІ, європейські уряди та Брюссель розглядають можливість навчань українських солдатів на території України щонайпізніше з початку 2025 року.

Тим часом прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що деякі держави вже направили своїх інструкторів в Україну.