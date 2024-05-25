Глава МВС Фінляндії: Тих, хто прибуває в країну без підстав, будуть видворяти назад у Росію

Згідно з розроблюваним у Фінляндії новим законом про видворення, тих, хто прибуває в країну без підстав, повертатимуть назад, навіть якщо Росія не захоче їх приймати.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Цього тижня уряд Фінляндії представив у парламенті спірний проєкт закону про безпеку на кордоні, метою якого є запобігання інструменталізованій міграції через східний кордон.

Під час дії закону подання заяв про надання притулку на кордоні Фінляндії буде призупинено. Виняток робитимуть для особливо вразливих осіб, як-от діти та інваліди, а також людей, які перебувають у небезпеці зазнати на батьківщині смертної кари або тортур.

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Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен не згодна з пропозицією Союзу охорони кордонів про те, що оцінку вразливого становища має проводити начальник служби Прикордонної охорони або, принаймні, офіцер званням не нижче лейтенанта.

"Це не дуже реалістичний варіант", – заявила Рантанен. За її словами, вихідна позиція полягає в тому, що особа, яка намагається перетнути кордон безпідставно, буде повернута в Росію, навіть якщо російська сторона відмовиться її прийняти. Як це буде здійснюватися на практиці, Рантанен не уточнила.

"Ми виходимо з того, що коли цей закон діятиме, то в будь-якому разі люди будуть повернуті на російський бік", – додала міністерка.

Раніше прем'єр Фінляндії Петтері Орпо заявляв, що кордон Фінляндії з РФ можна буде спробувати частково відкрити, коли буде ухвалено "закон про видворення".

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.