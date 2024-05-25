Глава МВД Финляндии: Тех, кто прибывает в страну без оснований, будут выдворять обратно в Россию

Согласно разрабатываемому в Финляндии новому закону о выдворении, тех, кто прибывает в страну без оснований, будут возвращать обратно, даже если Россия не захочет их принимать.

Об этом сообщила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, передает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

На этой неделе правительство Финляндии представило в парламенте спорный проект закона о безопасности на границе, целью которого является предотвращение инструментализованной миграции через восточную границу.

Во время действия закона подача заявлений о предоставлении убежища на границе Финляндии будет приостановлена. Исключение будут делать для особо уязвимых лиц, таких как дети и инвалиды, а также людей, которые находятся в опасности подвергнуться на родине смертной казни или пыткам.

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Министр внутренних дел Мари Рантанен не согласна с предложением Союза охраны границ о том, что оценку уязвимого положения должен проводить начальник службы Пограничной охраны или, по крайней мере, офицер званием не ниже лейтенанта.

"Это не очень реалистичный вариант", – заявила Рантанен. По ее словам, исходная позиция заключается в том, что лицо, пытающееся пересечь границу безосновательно, будет возвращено в Россию, даже если российская сторона откажется его принять. Как это будет осуществляться на практике, Рантанен не уточнила.

"Мы исходим из того, что когда этот закон будет действовать, то в любом случае люди будут возвращены на российскую сторону", – добавила министр.

Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо заявлял, что границу Финляндии с РФ можно будет попробовать частично открыть, когда будет принят "закон о выдворении".

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.