В Австрії розбився автобус з Чехії, є постраждалі

На південному сході Австрії в п'ятницю пізно ввечері розбився чеський автобус, який зіткнувся з вантажівкою, що перевозила балони з рідким воднем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske noviny.

Автобус з 42 пасажирами, який прямував через Австрію до Італії, розбився незабаром після 22:00 на автобані А2 поблизу міста Бад-Вальтерсдорф. Причина зіткнення, під час якого, на щастя, жоден з балонів з воднем не вибухнув, поки що не з'ясована, але австрійська поліція вважає, що, можливо, п'ятдесятитрирічного водія автобуса здолав мікросон.

Чотири людини з групи чеських туристів, в тому числі дев'ятирічна дитина, отримали легкі поранення.

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Постраждалу дитину доставили в лікарню під нагляд лікарів швидкої допомоги.

Чеська група, до якої входило ще близько дев'яти дітей, провела ніч на пожежній станції в Бад-Вальтерсдорфі і частково в наметах з підігрівом. Пізніше чехи змогли продовжити свою подорож на іншому автобусі.

Нагадаємо, наприкінці березня в аварії автобуса у Німеччині постраждали дві українки, а у Польщі 18-річний громадянин України загинув у ДТП, втікаючи від поліції.