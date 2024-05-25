В Австрии разбился автобус из Чехии, есть пострадавшие

На юго-востоке Австрии в пятницу поздно вечером разбился чешский автобус, который столкнулся с грузовиком, перевозившим баллоны с жидким водородом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske noviny.

Автобус с 42 пассажирами, следовавший через Австрию в Италию, разбился вскоре после 22:00 на автобане А2 вблизи города Бад-Вальтерсдорф. Причина столкновения, во время которого, к счастью, ни один из баллонов с водородом не взорвался, пока не выяснена, но австрийская полиция считает, что, возможно, пятидесятитрехлетнего водителя автобуса одолел микросон.

Четыре человека из группы чешских туристов, в том числе девятилетний ребенок, получили легкие ранения.

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Пострадавшего ребенка доставили в больницу под наблюдение врачей скорой помощи.

Чешская группа, в которую входило еще около девяти детей, провела ночь на пожарной станции в Бад-Вальтерсдорфе и частично в палатках с подогревом. Позже чехи смогли продолжить свое путешествие на другом автобусе.

Напомним, в конце марта в аварии автобуса в Германии пострадали две украинки, а в Польше 18-летний гражданин Украины погиб в ДТП, убегая от полиции.