Більше ППО і дозвіл бити по цілях в РФ: Кулеба звернувся до Заходу після удару у Харкові

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що посилення протиповітряної оборони України і дозвіл для України на завдання ударів по військових цілях в Росії є найкращим способом запобігти російським атакам.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав в мережі X (Twitter) після того як РФ вдарила по будівельному гіпермаркету у Харкові.

За словами міністра, лідер РФ Владімір Путін може поширювати будь-яку брехню, але його дії говорять самі за себе.

"У партнерів України є два способи запобігти таким ударам. Перший: більше Patriot та інших систем протиповітряної оборони для України. Другий: Україна має збивати російські військові літаки до того, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста і населені пункти", – написав Кулеба.

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"Надайте Україні додаткові засоби протиповітряної оборони і підтримайте українські удари по військових цілях в Росії. Дійте негайно", – наголосив він.

Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 2 загиблих і понад 30 постраждалих.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що російський удар по гіпермаркету у Харкові виразно демонструє відсутність прагнень до миру у господаря Кремля Владіміра Путіна.