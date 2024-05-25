Більше ППО і дозвіл бити по цілях в РФ: Кулеба звернувся до Заходу після удару у Харкові
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що посилення протиповітряної оборони України і дозвіл для України на завдання ударів по військових цілях в Росії є найкращим способом запобігти російським атакам.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав в мережі X (Twitter) після того як РФ вдарила по будівельному гіпермаркету у Харкові.
За словами міністра, лідер РФ Владімір Путін може поширювати будь-яку брехню, але його дії говорять самі за себе.
"У партнерів України є два способи запобігти таким ударам. Перший: більше Patriot та інших систем протиповітряної оборони для України. Другий: Україна має збивати російські військові літаки до того, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста і населені пункти", – написав Кулеба.
"Надайте Україні додаткові засоби протиповітряної оборони і підтримайте українські удари по військових цілях в Росії. Дійте негайно", – наголосив він.
Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 2 загиблих і понад 30 постраждалих.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що російський удар по гіпермаркету у Харкові виразно демонструє відсутність прагнень до миру у господаря Кремля Владіміра Путіна.