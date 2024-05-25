Больше ПВО и разрешение бить по целям в РФ: Кулеба обратился к Западу после удара в Харькове

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что усиление противовоздушной обороны Украины и разрешение для Украины на нанесение ударов по военным целям в России является лучшим способом предотвратить российские атаки.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в сети X (Twitter) после того как РФ ударила по строительному гипермаркету в Харькове.

По словам министра, лидер РФ Владимир Путин может распространять любую ложь, но его действия говорят сами за себя.

"У партнеров Украины есть два способа предотвратить такие удары. Первый: больше Patriot и других систем противовоздушной обороны для Украины. Второй: Украина должна сбивать российские военные самолеты до того, как они сбросят бомбы на Харьков и другие города и населенные пункты", – написал Кулеба.

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"Предоставьте Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и поддержите украинские удары по военным целям в России. Действуйте немедленно", – подчеркнул он.

Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, было известно о 2 погибших и более 30 пострадавших.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что российский удар по гипермаркету в Харькове отчетливо демонстрирует отсутствие стремлений к миру у хозяина Кремля Владимира Путина.