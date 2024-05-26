Німецький міністр: Ізраїль не має здійснювати наступ на Рафах

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що військовий наступ Ізраїлю в Газі порушує міжнародне право.

Заяву німецького міністра наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, "голод, страждання палестинського населення і атаки в секторі Газа" – несумісні з міжнародним правом.

"Ізраїль не повинен здійснювати цю атаку, принаймні так, як він робив це раніше в секторі Газа, бомбардуючи табори біженців і так далі", – додав Габек.

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Він також заявив, що війна може закінчитися негайно, якщо бойовики ХАМАС складуть зброю.

У п'ятницю міжнародний суд ООН проміжним рішенням у рамках міждержавної скарги, поданої ПАР проти Ізраїлю у зв’язку з операцією у секторі Гази, наказав Ізраїлю невідкладно зупинити наступ у південному місті Рафах.

Американський президент Джо Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.

Також у Білому домі вважають, що масштабна операція Ізраїлю в Рафаху не сприятиме досягненню його мети - розгрому угруповання ХАМАС у Газі.