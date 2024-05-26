Глава МИД Германии предлагает возобновить работу миссии ЕС на границе сектора Газа и Египта

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила восстановить контрольную миссию ЕС на границе между сектором Газа и Египтом.

Слова немецкого министра приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

По словам Бербок, такая миссия могла бы помочь обеспечить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа в случае открытия границы.

На встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник она хотела "агитировать за то, чтобы мы вернули туда миссию ЕС".

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ЕС отправил гражданскую контрольную миссию EUBAM "Рафах" на границу с Египтом в 2005 году после вывода израильской армии из сектора Газа. Контроль за пограничным движением также должен был способствовать укреплению доверия между Израилем и палестинским правительством.

После прихода к власти ХАМАСа в секторе Газа в 2007 году работа миссии была приостановлена.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что военное наступление Израиля в Газе нарушает международное право.

В пятницу Международный суд ООН промежуточным решением в рамках межгосударственной жалобы, поданной ЮАР против Израиля в связи с операцией в секторе Газа, приказал Израилю безотлагательно остановить наступление в южном городе Рафах.